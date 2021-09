Business news: Sudafrica, approvato emendamento costituzionale per consentire esproprio agricolo senza compensazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ad hoc per l'avvio e l'introduzione di una legislazione che modifichi la sezione 25 della Costituzione del Sudafrica ha approvato un emendamento che prevede l'espropriazione dei terreni senza compensazione. Il documento, secondo quanto riferisce il governo sul suo portale web, è stato approvato dalla maggioranza del comitato con tre voti contrari e nessuna astensione. Lo scopo del disegno di legge è quello di modificare l'articolo 25 della Costituzione in modo da prevedere che, in caso di espropriazione di terreni per la riforma agraria, l'importo dell'indennizzo dovuto possa essere considerato nullo, in modo da affrontare i torti storici causati dall'espropriazione arbitraria dei terreni e, così facendo, garantire un accesso equo alla terra e consentire ulteriormente alla maggioranza dei sudafricani di essere produttivi e di contribuire ai programmi di proprietà, sicurezza alimentare e riforma agricola. “È un giorno storico in cui adottiamo questo 18mo emendamento alla Costituzione, che è il prodotto dell'impegno di tutti i partiti politici all'interno del comitato e attraverso accordi bilaterali che coinvolgono i principali e i partiti politici", ha detto il presidente del comitato, Mathole Motshekga. “Voglio elogiare tutti i deputati perché siete sempre stati consapevoli del carattere della nostra democrazia costituzionale, che è insieme rappresentativa e partecipativa. Oggi possiamo dire con orgoglio che stiamo adottando un disegno di legge che aderisce a quei principi", ha aggiunto Motshekga, il quale ha assicurato che il disegno di legge andrà a beneficio di tutti i cittadini, indipendentemente dal colore della pelle. Il comitato dovrebbe riunirsi domani per votare la relazione sul disegno di legge, dopo di che sarà inviato all'Assemblea nazionale per l'esame. (Res)