Business news: golpe in Guinea-Conakry, prezzi globali dell'alluminio mai così alti dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'alluminio è aumentato in modo esponenziale dopo il colpo di Stato attuato domenica scorsa in Guinea-Conakry, fra i principali Paesi produttori di questo metallo. Lo dicono i dati della Borsa di Londra, specializzata in metalli, dove una tonnellata di alluminio è stata scambiata ieri a ​2.768 dollari (circa 2.335 euro), una cifra mai così alta dal 2011. Allo stesso modo, i corsi azionari dei principali produttori di alluminio cinesi, russi e australiani, sono aumentati tra il 2 e il 14 per cento. Il golpe ha suscitato la pronta reazione dell'Associazione dell'alluminio russa, che in una nota pubblicata ieri ha lanciato l'allarme per l'incertezza assorbita dai mercati. Nel ricordare che da Conakry viene il 50 per cento delle materie prime importate da Pechino ed il 45 per cento della bauxite acquisita dalla compagnia russa Rusal, primo produttore di alluminio dopo la Cina, l'associazione ha sottolineato che "un colpo di Stato militare porta sempre all'instabilità e ai rischi a lungo termine di fermare la produzione o l'esportazione di materie prime dalla Guinea", e che è "impossibile trovare rapidamente la sostituzione per questo volume di bauxite su scala globale". L'azienda russa Rusal è il terzo produttore mondiale di alluminio dietro le cinesi Chinalco e Hongqiao: in Guinea gestisce tre miniere di bauxite e una raffineria di allumino. La Guinea (13 milioni di abitanti) dispone delle più grandi riserve di bauxite al mondo: secondo un rapporto dell'Us Geological Survey, queste ammontavano nel 2020 a circa 7,4 miliardi di tonnellate. Si tratta di circa il 25 per cento delle riserve mondiali. (Res)