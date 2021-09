Business news: Kenya, presidente Kenyatta dichiara stato di disastro nazionale causa siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha dichiarato lo stato di disastro nazionale per la siccità in corso in alcune aree del Paese. Lo rende noto la presidenza di Nairobi in un comunicato. "Di conseguenza, il presidente ha incaricato il Tesoro nazionale, il ministero dell'Interno e il coordinamento del governo nazionale di guidare gli sforzi del governo per assistere le famiglie colpite, compresa la distribuzione di acqua e cibo, nonché l'assorbimento del bestiame. La decisione segue l'incontro odierno tra il capo dello Stato e 85 leader delle Terre aride e semi aride del Kenya (Asal) guidati dal segretario di gabinetto del Tesoro, Ukur Yatani. Maggiori dettagli sulle misure globali di mitigazione della siccità del governo saranno svelati a tempo debito", si legge nella nota. L'annuncio giunge dopo che la scorsa settimana i leader degli stati del nord del Kenya - i più colpiti dalla siccità - hanno chiesto al presidente Kenyatta di dichiarare lo stato di disastro nazionale. L'Autorità nazionale per la gestione della siccità (Ndma) ha affermato di recente che la crisi legata alla siccità si sta aggravando perché le piogge sono diminuite per tre stagioni consecutive. (Res)