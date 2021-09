Scuola: Bianchi, in caso di contagio solo la classe in Dad, mai più interi istituti a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola sarà l'ultima a chiudere: è scritto chiaramente nel decreto del 6 agosto, il 111: se in un istituto si certifica un focolaio, si isola l’istituto. Se il contagio è in una classe, si isola la classe. Non vedremo più intere Regioni con i plessi chiusi per il Covid. Abbiamo scelto un approccio strutturale per non tornare più in Dad. La scuola sarà l’ultima cosa che chiuderà nel Paese. Lo afferma il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Repubblica, che ipotizza, raggiunto il cento per cento delle vaccinazioni tra ragazzi e professori, la possibilità di togliere la mascherina.(Rin)