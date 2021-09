Vaticano: papa Francesco a Budapest, in mattinata l'incontro con Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è arrivato questa mattina in Ungheria: l’aereo è atterrato all’Aeroporto internazionale di Budapest alle ore 7:45. Ha avuto così inizio il 34mo Viaggio Apostolico Internazionale di Papa Francesco che si reca a Budapest per la conclusione del 52mo Congresso Eucaristico Internazionale e in Slovacchia. Lasciata Casa Santa Marta, il Santo Padre si è trasferito in auto all’Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 6, a bordo di un A320 dell’Alitalia è partito alla volta di Budapest. Il pontefice dopo la tappa in Ungheria, si recherà in serata in Slovacchia, dove resterà tre giorni. Il viaggio in Ungheria è il primo di un papa dal 1996, quando Giovanni Paolo II visitò il Paese. Francesco celebrerà oggi la messa per la chiusura del 52mo Congresso eucaristico internazionale, con una presenza stimata di 100mila persone a Budapest. Prima della celebrazione, il pontefice incontrerà il presidente ungherese Janos Ader e il premier Viktor Orban. (segue) (Res)