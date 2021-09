Vaticano: papa Francesco a Budapest, in mattinata l'incontro con Orban (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovacchia, Francesco visiterà la capitale Bratislava e successivamente Presov, Kosice e infine Sastin, dove celebrerà la messa conclusiva nel Santuario mariano nazionale. Fra i rappresentanti delle istituzioni che il pontefice incontrerà in Slovacchia figurano il capo dello Stato Zuzana Caputova, il presidente del Parlamento Boris Kollar e il premier Eduard Heger. Nei giorni scorsi si è parlato dello scarso tempo che il Papa dedicherà alla visita in Ungheria, in particolare alla riunione con Orban, che stando all’agenda ufficiale del viaggio di Francesco dovrebbe durare solo 30 minuti, da condividere con il presidente Ader. Le divergenti posizioni fra il pontefice e il premier ungherese sui temi dei migranti e dell’accoglienza sono state identificate dai media internazionali come possibili motivi della “freddezza” della Santa Sede rispetto alle autorità ungheresi. A inizio mese, lo stesso Francesco aveva affermato di “non sapere” se avrebbe incontrato Orban a Budapest. (Res)