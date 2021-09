Tunisia: presidente Saied, nuovo governo e riforma costituzionale annunciati al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia Kais Saied ha annunciato che il nuovo governo sarà formato “al più presto” e ha parlato di un’imminente riforma della costituzione. Lo ha dichiarato Saied all’emittente televisiva “Sky News Arabia” durante una passeggiata su viale Habib Bourguiba, nel centro della capitale Tunisi. “Il governo sarà formato dopo aver scelto le personalità più oneste”, ha dichiarato il presidente, non fornendo una data precisa per la formazione del nuovo esecutivo, in quanto impegnato nella ricerca delle personalità in grado di “assumersi questa responsabilità”. In merito alla costituzione tunisina del 2014, Saied ha dichiarato che di rispettarla ma di voler introdurre alcuni emendamenti. “Il popolo tunisino ha rifiutato la costituzione, che non è eterna”, ha affermato il capo dello stato, evidenziando la possibilità di introdurre una riforma costituzionale nel rispetto del testo vigente e tenendo presente “che la sovranità appartiene al popolo”. (segue) (Tut)