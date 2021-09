Tunisia: presidente Saied, nuovo governo e riforma costituzionale annunciati al più presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A più di un mese dal congelamento del parlamento, il licenziamento del primo ministro e l’assunzione del potere esecutivo, Saied non ha ancora nominato un nuovo primo ministro, non ha annunciato alcuna misura per porre fine all’emergenza o dichiarato le sue intenzioni a lungo termine. Nei giorni scorsi Saied ha dichiarato: “Non c’è motivo di preoccuparsi del tema della libertà, della giustizia e della democrazia in Tunisia”. Il presidente ha affermato di aver adottato “misure eccezionali” a luglio in linea con l’articolo 80 della Carta costituzionale per “rispondere alle aspettative della gente in un contesto di crisi politica, economica e sociale”. Il capo dello Stato gode dell’appoggio dei militari e di ampie fasce della popolazione, almeno secondo quanto emerge da sondaggi pubblicati nelle ultime settimane. Fonti stampa indicano che la guida del governo potrebbe essere affidata a una figura indipendente con un solido curriculum in campo economico. Mentre la stampa tunisina ipotizza che il governatore della Banca centrale tunisina, Marouane el Abbassi, sarebbe il candidato principale, tra i nomi che circolano per la guida del governo c’è anche l’economista Hakim Ben Hammouda, già ministro delle Finanze dal 2014 al 2015 sotto il governo di Medi Jomaa. (Tut)