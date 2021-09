Vaticano: Papa Francesco, grazie Alitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie all’Alitalia che ci ha portati fino ad ora”. E’ l’omaggio di Francesco alla compagnia che per anni si è occupata di portare il Papa in giro per il mondo e che il prossimo 15 ottobre chiuderà i battenti. “Oggi non c’è la decana, anche in questo volo Valentina – riferendosi alla giornalista messicana Alazraki - non c’è, ma c’è Pullella, credo: eccolo lì, vedo la pista di atterraggio. Andiamo avanti, ricordando sempre coloro che non sono sul volo perché sono nostri compagni. Adesso io passerò per salutarvi, un po’ di fretta perché i tempi sono stretti. Grazie”. (Civ)