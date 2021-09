Italia-Polonia: ambasciata a Varsavia organizza oggi corsa beneficienza "Run on Together"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi a Varsavia la corsa "Run on Together", organizzata dall'ambasciata d'Italia in Polonia e che vedrà alla partenza oltre 500 corridori. I fondi ricavati dalla vendita dei pacchetti di partenza andranno al rifugio Schronisko na Paluchu, che sta combattendo la crisi degli animali abbandonati. "Con la corsa vogliamo celebrare la nostra secolare amicizia italo-polacca e allo stesso tempo incoraggiare l'ottimismo", ha detto l'ambasciatore italiano in Polonia, Aldo Amati, in un'intervista all'agenzia "Onet". L'evento è stato chiamato "Run on Together" per un motivo: "Porta un messaggio su due Paesi che vogliono andare avanti e lasciarsi indietro il tempo passato e la pandemia", ha detto Amati. La domenica sono previste anche attrazioni per famiglie con bambini. "Spero che il 12 settembre non arrivino solo i corridori", ha aggiunto Amati. (segue) (Vap)