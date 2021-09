Italia-Polonia: ambasciata a Varsavia organizza oggi corsa beneficienza "Run on Together" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corridori inizieranno la gara domenica alle 11.00. Il percorso consiste in un anello di cinque chilometri, che corre lungo i viali del parco di Kepa Potocka a Varsavia. Il concept della corsa è stato ideato dall'ambasciata italiana per celebrare l'amicizia fra i due Paesi e allo stesso tempo inviare ai partecipanti "un segnale pieno di speranza e ottimismo dopo oltre un anno di lotta alla pandemia". "Il Covid-19 ha messo a dura prova le nostre società, causando grandi sofferenze e costringendo i governi nazionali ad adottare significative restrizioni per contenere la pandemia. Abbiamo avuto e ci troviamo di fronte a una sfida inimmaginabile, che i nostri cittadini affrontano con grande coraggio, dignità e senso civico, ha spiegato Amati. D'altra parte, ha proseguito l'ambasciatore, la crisi legata al Covid-19 "ha rafforzato la tradizionale amicizia italo-polacca attraverso indimenticabili gesti di solidarietà, soprattutto durante i mesi più drammatici". (segue) (Vap)