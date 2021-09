Trasporti: Atm, venerdì prossimo previsto sciopero di 24 ore, indetto da Usb Lavoro Privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per venerdì 17 settembre l’organizzazione sindacale Usb – Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale del Tpl di 24 ore con le seguenti motivazioni: “la nazionalizzazione dei settori e aziende strategici; la riduzione dell’orario di lavoro per contrastare gli effetti negativi della rivoluzione tecnologica; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la sicurezza dei lavoratori del servizio; introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge contro la pratica dei contratti atipici e la lotta al precariato; la lotta a qualunque forma di discriminazione di genere, al razzismo e al sessismo; lo sviluppo di un sistema di ammortizzatori sociali, adeguati al contesto post pandemico; il blocco dei licenziamenti e nessuna liberalizzazione degli appalti; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; reali penalità economiche a carico delle aziende sui ritardi dei rinnovi contrattuali ed adeguati recuperi salari; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le Oo.ss. e le associazioni datoriali di categoria”. A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 a termine del servizio. (Com)