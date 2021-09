Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEInaugurazione del playground riqualificato da poco nell'ambito del progetto "Cura e Adotta il Verde Pubblico".viale Stelvio, angolo con via BassI (ore 17)REGIONEL'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli interviene all'evento “Leo in piazza! Per promuovere l'inclusione attraverso lo sport”, una manifestazione organizzata da Leo Club Como Chronos e Leo Club Italia con Unione italiana Ciechi sezione di Como, Ultra Di asd e Canottieri Lario sezione disabiliviale Puecher, zona monumento ai caduti, Como. (ore 9)L'assessore di Regione Lombardia a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli, interviene alla manifestazione “Sorrisoffroad. È severamente vietato essere tristi”.strada consorziale del “Rossee”, fronte piscine - Cermenate/Co. (ore 12)VARIETour in provincia di Varese di Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Presidente della delegazione italiana all'Osce e responsabile della campagna referendaria sulla Giustizia. Grimoldi incontra i cittadini ai gazebo allestiti dai militanti della Lega: a Cislago, in piazza Manzoni, (ore 9); a Busto Arsizio, al Museo del Tessile di via Galvani, angolo piazza San Michele (ore 9:45); Albizzate, piazza IV Novembre, (ore 10:45); a Varese, in via Del Cairo, (ore 11:30)Presentazione del programma per il Comune di Milano del candidato sindaco dei Socialisti di Milano e Milano Liberale, Giorgio GoggiSocietà Umanitaria, Sala Facchetti, via San Barnaba (ore 11)Il sindaco di Milano e candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Sala, partecipa a “Proxima – Trasformiamo insieme le nostre città”, la Festa nazionale di Sinistra Italiana.Cooperativa Labriola, Via Falck 51, fermata M1 San Leonardo (ore 18) (Rem)