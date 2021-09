Governo: Salvini, se Lamorgese non sa fare il ministro lasci a qualcun altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese "non può, non sa o non vuole fare il suo lavoro, lo lasci fare a qualcun altro". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Ha accoltellato almeno quattro persone e aveva fatto domanda di asilo in Italia. Con i Decreti Sicurezza, il delinquente che ieri ha terrorizzato Rimini rischierebbe l’espulsione in tempi rapidi. Episodi come questi danneggiano la vita delle persone e l’immagine del governo e dell’Italia, non il dibattito politico come lamenta la Lamorgese. Tra rave, sbarchi senza sosta e clandestini violenti, è spaventoso che l’unica preoccupazione del ministro siano le critiche della Lega", aggiunge Salvini.(Rin)