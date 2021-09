Regno Unito: fonti stampa, Johnson annuncerà in settimana misure invernali contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson terrà una conferenza stampa la prossima settimana in cui annuncerà le linee guida del governo per la gestione della pandemia di Covid-19 durante l'inverno. Lo riferisce un giornalista dell'emittente "BBc", Chris Mason, citando proprie fonti. "Il primo ministro dovrebbe affrontare sia il Parlamento che una conferenza stampa martedì in merito al piano del governo per la gestione del Covid durante l'autunno e l'inverno", ha scritto Mason su Twitter. "I funzionari stanno esplorando piani di emergenza per ciò che potrebbe diventare necessario qualora la pressione sugli ospedali in Inghilterra dovesse crescere, come l'uso di mascherine o il lavoro da casa, se possibile", ha aggiunto il giornalista della "Bbc". (Rel)