Business news: Cina presenta nuovo piano per lo sviluppo ecologico del settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha presentato un piano per lo sviluppo ecologico del settore agricolo che coprirà i prossimi cinque anni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa nazionale, "Xinhua", secondo cui il piano, emanato congiuntamente da sei dipartimenti tra cui il ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali, è volto alla protezione delle risorse, al controllo dell'inquinamento, al ripristino dell'ecologia agricola e allo sviluppo di una catena industriale a basse emissioni di carbonio come indicato dal 14mo piano quinquennale (2021-2025). Il piano fissa obiettivi quantitativi per il settore agricolo da raggiungere entro il 2025, che includono il raggiungimento di un tasso complessivo di oltre il 98 per cento nei test di routine in materia di qualità e sicurezza dei prodotti agricoli. (Cip)