Business news: PayPal acquista il servizio giapponese Buy now, pay later per 2,7 miliardi di dollari

- Il colosso statunitense dei pagamenti elettronici PayPal acquisterà la società giapponese Paidy, proprietaria del servizio Buy now, pay later (Bnpl), per 2,7 miliardi di dollari. Lo ha fatto sapere la stessa azienda Usa, che mette così a segno un nuovo colpo per consolidare la propria leadership nel settore. L’accordo segue quello stretto il mese scorso dalla rivale Square con l’australiana Afterpay per 29 miliardi di dollari. Il modello Bnpl si è dimostrato particolarmente efficace durante la pandemia negli Stati Uniti, alimentato in particolare dagli aiuti federali stanziati dalla Casa Bianca. Si tratta di una forma di credito attraverso il quale il consumatore può acquistare e ricevere beni e servizi con dilazionando nel tempo il pagamento. Secondo l’emittente “Cnbc”, anche Apple e Goldman Sachs si stanno preparando a lanciare le loro versioni del settore. (Nys)