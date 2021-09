Business news: Covid, Taiwan finanzia pacchetto di sussidi per sostenere consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan erogherà una serie di sussidi per incoraggiare la spesa dei consumatori e sostenere la sua economia colpita dal Covid-19, un pacchetto del valore di 200 miliardi di dollari taiwanesi (7,22 miliardi di dollari), mentre l'Isola è impegnata a contrastare un piccolo focolaio della variante Delta. Lo riferisce il quotidiano "Taiwan News", precisando che ai cittadini verranno dati cinquemila dollari taiwanesi di buoni equivalenti in contanti (180,5 dollari) che potranno essere utilizzati fino alla fine di giugno del prossimo anno e spesi nella maggior parte dei negozi, anche per l'acquisto di tabacco. "Abbiamo creato enormi benefici economici in questo modo l'anno scorso. Quest'anno ci aspettiamo che sia migliore dell'anno scorso", ha detto il primo ministro taiwanese Su Tseng-chang. (Cip)