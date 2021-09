Business news: Foxconn impiegherà chip di Tsmc per i suoi veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante manifatturiero di Taiwan Hon Hai, meglio noto come Foxconn, sta utilizzando la tecnologia del produttore di microchip nazionale Tsmc per lanciare le sue unità di controllo elettronico (Ecu), nell'ambito della sua attività di sviluppo di veicoli elettrici. Lo ha reso noto Chen Wei-ming, responsabile del mercato dei semiconduttori di Hon Hai, in una conferenza tenuta online e organizzata congiuntamente dall'istituto di ricerca della multinazionale e da Semi, associazione globale dell'industria elettronica. "Foxconn sta approfittando del processo a 40 nanometri di Tsmc per la produzione di microchip di veicoli", ha spiegato Chen. Come ha fatto presente il dirigente, anche se le aziende di Taiwan detengono la più alta quota di mercato a livello globale nella produzione di semiconduttori, così come nella confezione di circuiti integrati e servizi di test nel settore dei microchip, l'elettronica automobilistica ha rappresentato una parte molto piccola delle sue vendite in passato. Come esempio, Chen ha riferito che i chip utilizzati nell'elettronica automobilistica costituiscono solo il 3,3 per cento delle vendite totali di Tsmc, il più grande produttore taiwanese di chip a contratto nel mondo. "Hon Hai impiegherà le tecnologie di Tsmc per produrre chip di gestione della batteria al litio e moduli di controllo del corpo", ha aggiunto Chen. (Cip)