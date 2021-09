Business News: Tunisia, costo del debito mai così alto da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso medio ponderato per le aste di buoni del Tesoro in Tunisia è salito al 7,8 per cento per cento alla fine di giugno 2021, il livello più alto da molti anni. Lo riferisce il sito web d’informazione tunisino “L’Economiste Maghrebin”, spiegando che la soglia del 7 per cento è stata sforata alla fine del 2019 a seguito del rialzo dei tassi. Nella prima metà del 2021 il tasso medio è aumentato di 17 punti base, comportano un aumento del debito tunisino, assorbito in parte dalle banche, a loro volta accusate di accumulare guadagni prestando liquidità allo Stato invece di finanziare settori produttivi. Tuttavia, secondo il giornale specializzato tunisino, “i bilanci delle banche non possono più sostenere questa esposizione ai titoli di Stato”. Ne consegue che “diversificare le fonti di finanziamento pubblico è ora un obbligo per tutta l'economia”, aggiunge il sito web. La grande domanda ora riguarda l'anno fiscale 2022, afferma “L’Economiste Maghrebin”, spiegando che l’attuale scena politica ora non ispira fiducia nei mesi a venire. “Una tabella di marcia chiara è assolutamente necessaria per riprendere le discussioni con i donatori. Lo hanno scritto nero su bianco gli ambasciatori dei Paesi del G7, che altri non sono che i principali finanziatori della Tunisia”. (Tut)