Business News: Iraq, emiratina Dana gas firma accordo da 250 milioni di dollari per produzione in Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dana gas, compagnia energetica con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha firmato un accordo da 250 milioni di dollari per espandere la produzione di gas nella regione irachena del Kurdistan. Lo riferisce il portale informativo “Shafaq”, secondo il quale l’accordo è stato firmato con la Us International Development Finance Corporation per finanziare l’espansione del giacimento di gas di Khor Mor, nella regione del Kurdistan. Il progetto, denominato Kormore 250 prevede l’aggiunta di due linee di produzione di gas e mira ad aumentare la produzione arrivando a 28 milioni di metri cubi al giorno. I lavori per la realizzazione del progetto sono ripresi lo scorso aprile 2021 e si prevede che la produzione possa partire nell’aprile del 2023. (Res)