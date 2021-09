Business News: Egitto, presidente Al Sisi chiede l'attuazione dell'Accordo di libero scambio africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha invitato i Paesi africani a raggiungere l'integrazione economica attivando i meccanismi esecutivi dell'Accordo africano di libero scambio. Le dichiarazioni sono avvenute in occasione dell'avvio odierno dei lavori della prima edizione del forum sulla cooperazione internazionale (Egypt International Cooperation forum - Egypt-Icf 2021), organizzato dal ministero della Cooperazione internazionale al Cairo. L'evento durerà due giorni e vede un'ampia partecipazione di delegazioni africane e internazionali. Il settore privato ha un ruolo fondamentale nell'avanzamento verso un futuro sostenibile, ha affermato Al Sisi nel suo discorso al forum, aggiungendo che il governo sta cercando di rafforzare la partecipazione del settore privato in vari campi, oltre al buon impiego della tecnologia e della transizione digitale. Gli obiettivi della "visione di sviluppo 2030" dell'Egitto sono coerenti con l'agenda degli obiettivi delle Nazioni Unite e con l'agenda 2063 dell'Africa. Inoltre, la "Vision 2030" dell'Egitto tiene conto del fattore ambientale e del cambiamento climatico, ha evidenziato Al Sisi, aggiungendo che il governo ha adottato misure per la transizione verso un'economia verde. (Cae)