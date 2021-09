Business News: Libia, capacità elettrica ha raggiunto i 5.700 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di generazione di energia elettrica della Libia ha raggiunto attualmente i 5.700 megawatt, ed entro la fine dell’anno dovrebbe superare i 7.000 megawatt. Lo ha detto Wiam al Abdali, presidente del consiglio di amministrazione della Compagnia elettrica generale libica (Gecol). “Siamo stati in grado di aumentare la capacità produttiva a più di 5.000 megawatt in un periodo di tempo molto breve”, ha detto Al Abdali, sottolineando che i progetti delle nuove centrali hanno cominciato a funzionare. “La crisi energetica in Libia esiste dal 2011”, ha proseguito il presidente della Compagnia. La Libia genera quasi tutta la sua energia elettrica utilizzando centrali elettriche a combustibili fossili per soddisfare la sua crescente domanda di elettricità. La capacità nominale degli impianti esistenti in Libia è di circa 14.500 megawatt, ma gli esperti del settore stimano che la capacità di piena generazione disponibile sia pari ad appena 6.320 megawatt, di cui circa il 63 per cento generato da gas naturale e il 37 per cento da petrolio. Secondo un rapporto pubblicato a inizio 2021 dal Centro nazionale per le informazioni biotecnologiche statunitense (Ncbi), la domanda di elettricità in Libia nel picco estivo del 2019 ha raggiunto circa 7.500 megawatt, mentre il carico di picco invernale ha raggiunto i 7.200 megawatt. Questi valori mostrano un deficit di generazione di circa 1.200 megawatt in Libia. (Lit)