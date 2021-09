Business News: Consiglio presidenziale incontra governatore Banca centrale, focus su politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale libico, alla presenza del presidente Mohamed Menfi e dei due vice, Musa al Koni e Abdullah al Lafi, ha tenuto un incontro con il governatore della Banca centrale della Libia, Al Siddiq al Kabir. Al centro dell’incontro, diverse questioni relative all’operato della Banca, gli sviluppi finanziari nell’ultimo periodo, la politica monetaria e la performance del settore bancario e finanziario del Paese. I membri del Consiglio e il governatore hanno discusso del completamento dei meccanismi per l’unificazione della Banca centrale, oltre che dei risultati della revisione e dell’audit finanziario dei conti della Banca, compiuto sotto la supervisione dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti (Unops). Il direttore della Banca centrale da parte sua ha tenuto un briefing sui passi e le misure adottate dall’istituzione per mantenere la sostenibilità finanziaria dello Stato e realizzare stabilità finanziaria e monetaria, e le misure assunte nella politica dei tassi di cambio e della spesa pubblica. Il Consiglio presidenziale ha sottolineato la necessità di affrontare responsabilmente i risultati e le raccomandazioni della revisione e dell’audit finanziario, l’importanza di tenere incontri periodici e di riprendere le consultazioni con tutte le istituzioni per valutare la situazione economica e finanziaria del Paese. (Lit)