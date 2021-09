Business News: Tunisia, siglato accordo di cooperazione tra Sergas e governatorato di Nabeul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato un accordo di cooperazione tra la società italo-tunisina di servizi per il gasdotto che attraversa la Tunisia, Sergas, e il governatorato di Nabeul (nord-est del Paese), in virtù del quale la società fornirà assistenza nei settori della sanità e dell'istruzione ad alcune istituzioni della regione e concederà un contributo finanziario di 504 mila dinari (168 mila euro) per sostenere il settore sanitario della regione attraverso l'acquisizione di attrezzature mediche a beneficio di sei istituzioni sanitarie. Lo ha reso noto il governatore della provincia, Mohamed Reda Mlika, in una dichiarazione all'agenzia stampa ufficiale "Tap". Mlika ha aggiunto che, nell'ambito di questo accordo, l'azienda concederà 555.000 dinari (168 milioni di euro) per la riabilitazione di una serie di istituzioni educative. L'accordo di cooperazione firmato si inserisce nell'ambito dell'impegno della società per contribuire allo sviluppo regionale nei tre governatorati (Nabeul, Kairouan e Kasserine) attraversati dal gasdotto di transito tra l'Italia e l'Algeria attraverso la Tunisia, su un'estensione di 370 chilometri da Feriana, nel governatorato di Kasserine ad El Haouaria, a Nabeul. (Tut)