Business news: Kenya, economia contratta dello 0,3 per cento nel 2020, prevista crescita del 6 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kenya si è contratta dello 0,3 per cento nel 2020 e tornerà a crescere del 6 per cento nel 2021. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Ukur Yatani, che nell'illustrare alla stampa i risultati del rapporto economico annuale ha tuttavia aggiunto che l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbe frenare lo slancio della crescita e che le pressioni inflazionistiche dovrebbero persistere anche nella seconda metà di quest'anno. Come previsto, a causa della pandemia di Covid-19, il settore del turismo è crollato del 43,9 per cento nell'anno concluso, dopo che gli arrivi internazionali sono diminuiti del 71,5 per cento a causa delle restrizioni ai movimenti messe in atto in tutto il mondo per frenare la diffusione del virus. Il settore agricolo è cresciuto invece in modo robusto, grazie a una stagione delle piogge abbondante che ha dato impulso alla produzione alimentare, mentre il settore edilizio è cresciuto di oltre l'11 per cento: tuttavia, la crescita in questi settori non è stata sufficiente a compensare il crollo fatto registrare dal turismo e dai settori ad esso associati. (Res)