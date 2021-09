Business news: Congo-Kinshasa, colosso minerario russo Alrosa rafforza intesa con società Miba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia russa Alrosa, il più grande produttore mondiale di diamanti, rafforzerà la sua cooperazione con la società diamantifera di Bakwanga (Miba), fra le principali compagnie della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo ha annunciato oggi la compagnia Alrosa, precisando di aver firmato un memorandum d'intesa con Miba, che è controllata dallo Stato congolese di Bakwanga. L'accordo avviene dopo che di recente le autorità congolesi hanno dichiarato l'intenzione di chiedere un risarcimento ai proprietari della miniera di diamanti di Catoca, nel nord dell'Angola, per le perdite di acque inquinate che in Rdc hanno fatto ammalare almeno 4.400 persone e ne ha uccise 12. L'operatore della miniera Catoca, di cui la società di diamanti statale angolana Endiama e Alrosa detengono ciascuna il 41 per cento, ha affermato di aver risolto rapidamente il contenzioso. Alrosa e il Miba non hanno menzionato l'incidente in Angola nella dichiarazione, ma hanno affermato di voler condividere tecnologie per lo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria dei diamanti. "La partnership strategica tra Alrosa e Miba creerà un valore significativo per l'industria mineraria congolese, la sua economia e la sua gente", ha affermato nella dichiarazione Kacy Grine, consigliere del governo congolese in questa partnership. (Res)