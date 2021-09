Business news: Guinea-Conakry, giunta militare congela i beni del governo deposto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare che ha preso il potere in Guinea ha ordinato alle banche di congelare tutti i conti pubblici appartenenti ai funzionari del governo deposto in modo da "proteggere i beni dello Stato". In un comunicato stampa, il Comitato nazionale per la riunificazione e lo sviluppo (Cnrd) - il nome adottato dalla giunta golpista - afferma che l'ordinanza incide sui conti istituzionali e individuali del governo uscente e in base ad essa gli alti funzionari del governo del deposto presidente Alpha Condé non potranno più accedere ai loro conti. (Res)