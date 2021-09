Business news: Italia-Mozambico, Aics Maputo partecipa al Macfrut di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nutrita delegazione dal Mozambico, composta da quattro rappresentanti del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (Mader) e cinque imprenditori del settore ortofrutticolo, ha partecipato all’edizione 2021 di Macfrut, conclusasi giovedì 9 settembre a Rimini. La presenza in fiera, garantita nella cornice dell’African Pavillon con uno stand dedicato al Mozambico, e il programma di visite e business matching dello study tour sono stati possibili grazie al supporto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) e all’organizzazione di Unido (Organizzazione delle Nazioni unite per lo sviluppo industriale). Durante la tre giorni, si legge in un comunicato dell'Aics, un intenso programma di incontri con buyers internazionali, investitori, istituzioni regionali e partner commerciali ha consentito ai membri della delegazione di conoscere a fondo realtà produttive italiane del settore, con l’obiettivo disviluppare partnership a più livelli e stimolare la crescita delle più promettenti imprese ortofrutticole mozambicane. In parallelo, i rappresentanti del Mader hanno visitato il Centro agroalimentare di Rimini e il mercato all’ingrosso di Cesena, oltre ad approfondire i servizi di innovazione e qualità offerti dalla Regione Emilia-Romagna durante un incontro apposito. (Com)