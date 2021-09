Business news: Fmi, trattamento del debito da parte di privati cruciale per garantire ripresa economica del Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattamento del debito del Ciad da parte dei suoi creditori privati è cruciale per garantire al paese una reale ripresa economica. Lo ha detto il direttore del dipartimento africano del Fondo monetario internazionale (Fmi), Abebe Aemro Selassie, che in un comunicato ufficiale dell'organismo ha sottolineato come fattori quali il calo del prezzo del petrolio, il cambiamento climatico e la minaccia terroristica abbiano contribuito a far peggiorare la situazione economica e finanziaria del Ciad. Le recenti colloqui avvenuti fra le autorità ciadiane e l'Fmi, scrive Selassie, "confermano le crescenti preoccupazioni per le difficoltà di finanziamento, costringendo il governo a tagliare le spese sociali e di sviluppo critiche, che, se non presto invertite, potrebbero avere gravi conseguenze sociali e di sicurezza negative". Selassie ricorda che il debito di N'Djamena è valutato come insostenibile: "un trattamento del debito è quindi fondamentale e aprirebbe la strada al comitato esecutivo dell'Fmi per approvare i finanziamenti a sostegno del programma del Ciad di aggiustamenti fiscali e riforme attentamente mirati", obiettivo che sono stati concordati con il personale del Fondo a gennaio scorso. Una strategia che, sottolinea il funzionario, aprirebbe la porta alla fornitura di un sostegno finanziario significativo da parte di altri partner di sviluppo. (Com)