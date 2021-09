Sicurezza: Lamorgese, rischio alleanza tra estremisti e No Vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’innalzamento dei toni delle proteste può favorire forti tensioni per l’ordine pubblico e atti ostili anche da parte di singoli, non direttamente riconducibili a gruppi organizzati: lo afferma la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, nel giorno di nuove proteste contro il green pass e l’ipotesi dell’obbligo vaccinale, in un'intervista al Corriere della Sera. "La galassia delle sigle No-vax appare composita e variegata, e al momento non risultano contatti strutturati con frange estremiste. Certo, in alcune delle proteste si è registrata una sporadica partecipazione di appartenenti all’estrema sinistra o all’area anarchica nonché, soprattutto a Roma, alla destra radicale. In alcune occasioni ci sono stati evidenti tentativi, non riusciti, di alimentare una degenerazione violenta della protesta", aggiunge la ministra, secondo cui il green pass è fondamentale per supportare la ripartenza in sicurezza delle imprese e del Paese. Lamorgese ha poi parlato di immigrazione e dei paesi nordafricani. "La malaugurata ipotesi di uno slittamento delle elezioni in Libia potrebbe segnare la ripresa di forti tensioni. Nella stessa regione, le prospettive dell’economia tunisina sono preoccupanti e per questo, nell’ambito del negoziato del nuovo Patto europeo su immigrazione e asilo, stiamo sostenendo la necessità e l’urgenza di un approccio coordinato e solidale, insieme a un grande piano economico per il Nord Africa, che sappia garantire il diritto dei richiedenti asilo ma anche la condivisione degli oneri tra tutti gli Stati", ha dichiarato la ministra, secondo cui il pieno coinvolgimento dei Paesi terzi è indispensabile per combattere le reti del traffico dei migranti: su questo fronte il nostro impegno è costante, e infatti ora è operativa una linea di comunicazione diretta con la Tunisia per rendere più efficace l’individuazione all’origine delle partenze dei barconi dalla costa nordafricana. (Rin)