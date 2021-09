Business news: Kazakhstan, prezzi alimentari aumentati dell’11,4 per cento tra gennaio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei prodotti alimentari in Kazakhstan sono aumentati dell’11,4 per cento tra gennaio e agosto di quest’anno. Lo ha reso noto il presidente della Banca nazionale, Yerbolat Dosayev. “A seguito dei risultati dei primi otto mesi dell’anno, il principale contributo all’accelerazione dell’inflazione è stato dato dalla crescita dei prezzi dei prodotti alimentari, che hanno raggiunto il livello dell’11,4 per cento”, ha affermato il funzionario. Secondo Dosayev, per ridurre i prezzi dell’8 per cento entro la fine dell’anno il governo e i governatori dovranno “eliminare gli shock regionali e gli squilibri dei mercati”. Il governo, ha aggiunto il dirigente, sta attualmente lavorando per trovare un equilibrio tra esportazioni e importazioni, per incrementare la produttività del settore agro-industriale e per sviluppare un sistema efficace di distribuzione. L’obiettivo è di ridurre l’inflazione alimentare del 6 per cento nel 2022 e del 5 per cento nel biennio 2023-2024. (Res)