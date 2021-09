Business news: Cptpp, think tank invita Taiwan ad aderire prima della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan dovrebbe aderire all'Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (Cptpp) prima della Cina, altrimenti l'isola potrebbe avere difficoltà a diventarne membro. Lo sostiene un importante think tank economico taiwanese, l'Istituto Chung-Hua per la ricerca economica (Cier). Il Consiglio per gli affari continentali a livello di gabinetto ha speso 930 mila dollari taiwanesi (33.500 dollari) per il rapporto dell'istituto sull'impatto dell'integrazione regionale dell'Asia-Pacifico, sulla guerra commerciale Usa-Cina e sulle ripercussioni della pandemia di Covid-19 sulla nuova politica commerciale di Taiwan. Il think tank ha anche consigliato al governo di non riporre troppe speranze nell'adesione al Partenariato economico globale regionale (Rcep), poiché la Cina è la forza trainante di questo blocco commerciale, che comprende anche Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). "Poiché i leader cinesi avevano già espresso il loro interesse ad aderire al Cptpp, Taiwan dovrebbe perseguire più attivamente l'adesione per evitare problemi futuri", si legge nel resoconto del think tank. Se l'isola rimanesse al di fuori di entrambe le alleanze commerciali, questo influenzerebbe la sua competitività nelle esportazioni e la sua nuova politica commerciale, secondo il rapporto Cier. (Cip)