11 settembre: Consiglio italiani all'estero, evento che non dimenticheremo mai (2)

- Per il console generale d'Italia a New York, Fabrizio di Michele, "chinarsi innanzi al vuoto e al dolore delle famiglie" è un "atto necessario" per "celebrare il ricordo di tanti italiani e italoamericani che perirono in quel giorno portando via con sé un pezzo di America e anche un pezzo d’Italia”. Il consigliere Cgie, Vincenzo Arcobelli, pilota dell'aviazione civile ha rievocato il momento in cui ga scoperto l'inizio di una nuova guerra, il momento in cui gli è stato detto di atterrare per ragioni di sicurezza nazionale. La vicesegretaria generale per i Paesi anglofoni extraeuropei del Cgie Silvana Mangione, ispiratrice dell’evento odierno e punto di riferimento per gli italiani a New York nei giorni successivi agli attentati, ha riportato le "storie" di quei giorni, "poco diffuse o mai raccontate, come l’arrivo dei carri armati a Manhattan per chiudere gli accessi ai ponti e ai tunnel perfino al rientro dei residenti che rimasero fuori dall’isola per più di una settimana”. Ha tra le altre cose citato "la colonna di Tir attrezzati con grandi celle frigorifere, per conservare i corpi delle vittime, in attesa di riconoscimento e sepoltura” che per mesi ha sostato davanti al Palazzo delle Nazioni Unite, svelato che “alla riapertura delle scuole, le donne italoamericane di Queens andarono a prendere le vicine di casa di origine mediorientale per accompagnarle con i loro figli a scuola, affinché nessuno le aggredisse, nel clima di caccia al nemico etnico che stava dilagando”. (Com)