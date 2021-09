Business news: Cina, produzione di stagno raffinato aumenta dell'11 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di stagno raffinato in Cina è aumentata dell'11,1 per cento nel mese di agosto rispetto al mese precedente. Lo ha reso noto la società di ricerca statale Antaike, dopo che il ritorno in funzione della fonderia Yunnan Tin dai 45 giorni di manutenzione ha compensato i limiti in corso sul consumo di energia. Le 20 fonderie prese in considerazione nel sondaggio mensile sulla produzione di stagno di Antaike hanno prodotto 13.369 tonnellate di metallo il mese scorso. L'aumento della produzione di stagno ha avuto luogo nonostante le province meridionali della Cina, compreso il principale giacimento di stagno dello Yunnan, abbiano limitato il consumo di elettricità dei produttori di metalli a causa della carenza di energia elettrica e della spinta alla riduzione delle emissioni di carbonio. "La ripresa della produzione nella miniera di stagno di Yinman nella Mongolia interna allevierà la scarsa disponibilità di materie prime concentrate di stagno man mano che la produzione aumenterà", ha fatto sapere Antaike. (Cip)