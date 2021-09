Business news: Cina, governo vieta a insegnanti privati di tenere lezioni online o in luoghi non registrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha vietato ai tutor privati di tenere lezioni online o in luoghi non registrati come edifici residenziali, hotel e caffetterie, intensificando i suoi sforzi per eliminare il tutoraggio a scopo di lucro. Lo riferisce il portale d'informazione "Channel News Asia", aggiungendo che le nuove regole, già annunciate a luglio, mirano ad allentare la pressione sui bambini e gli adolescenti dai sei ai 15 anni nell'istruzione obbligatoria, nonché a ridurre l'onere dei costi per i genitori, nell'ambito di uno sforzo per aumentare il tasso di natalità della nazione. "I centri fuori sede che offrono tutoraggio nelle materie del curriculum scolastico devono essere autorizzati, operare in sedi registrate e assumere insegnanti qualificati", ha anche aggiunto il ministero. "Non saranno autorizzate a condurre tutoraggio doposcuola online le piattaforme di messaggistica istantanea, videoconferenza o live streaming", si legge anche nel documento ministeriale. Un sistema di istruzione superiore competitivo ha reso popolari i servizi di tutoraggio tra i genitori, ma il governo sta cercando di ridurre il costo dell'istruzione nel tentativo di aumentare il tasso di natalità in Cina. (Cip)