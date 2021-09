Business news: WeRide svilupperà furgoni a guida autonoma per la logistica urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- WeRide, una startup dedita allo sviluppo di tecnologie di guida autonoma con sede in Cina, inizierà a sviluppare furgoni a guida autonoma per il servizio di logistica urbana in collaborazione con la casa automobilistica Jmc e la società di consegne Zto Express. Lo ha comunicato la stessa società. WeRide, azienda con sede a Guangzhou fondata da Tony Han, sta perseguendo quello che è noto nell'industria automobilistica come uno standard autonomo di livello 4, in cui il veicolo può gestire tutti gli aspetti della guida nella maggior parte delle circostanze senza intervento umano. WeRide sta testando anche furgoni e minibus autonomi. Sostenuta dal colosso giapponese di auto Nissan, WeRide ha anche fatto sapere che svilupperà furgoni a guida autonoma con Jmc, in cui Ford e Zto avranno una partecipazione. (Cip)