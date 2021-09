Business news: premier Malesia propone riapertura frontiere Asean-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Ismail Sabri Yaakob, ha proposto la riapertura delle frontiere tra la Cina e tutti i Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), una misura a suo dire “vitale” per la ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19. In un videomessaggio registrato in occasione della 18ma edizione dell’Expo Cina-Asean (Caexpo), Ismail Sabri ha invitato entrambe le parti a esplorare iniziative comuni per il rilancio degli affari, tra cui “bolle di viaggio” e accordi sulla quarantena. “Facendo questo, saremo in una posizione molto migliore per rilanciare non solo l’industria del turismo, ma anche la connessione tra i nostri popoli”, ha dichiarato il capo del governo di Kuala Lumpur, secondo cui occorre lavorare anche sul fronte del mutuo riconoscimento dei certificati vaccinali. (Fim)