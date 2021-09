Business news: India, domanda di carburanti aumentata del 10,9 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di carburanti dell’India è aumentata del 10,9 per cento su base annua ad agosto. Lo riferisce il ministero del Petrolio indiano. Le vendite di benzina hanno registrato un incremento del 13 per cento rispetto all’agosto del 2020, salendo a 2,69 milioni di tonnellate. Quelle di gas per cottura e e gas di petrolio liquefatto (Gpl) sono cresciute del 2,4 per cento, arrivando a 2,33 milioni di tonnellate. Per la nafta, invece, l’aumento è stato del 5,1 per cento, a 1,02 milioni di tonnellate. Infine, le vendite di bitume e di olio combustibile hanno mostrato segni positivi del 3,1 per cento e dell’otto per cento rispettivamente. (Inn)