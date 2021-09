Business News: Libia, manifestanti in Cirenaica minacciano blocco produzione petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Libia rischia di essere interrotta dalle proteste delle Guardie delle strutture petrolifere della Cirenaica, la regione della Libia orientale dominata dal generale Khalifa Haftar. “Agenzia Nova” ha parlato con Hossam Al Khidr, uno dei principali responsabili dei sit-in nella strategica zona della Mezzaluna petrolifera. Quest’ultimo ha annunciato lo stop delle esportazioni di petrolio dai porti da Sidra e Ras Lanuf finché le loro richieste non verranno esaudite. “Il porto di Sidra è attualmente chiuso e le esportazioni sono sospese. Abbiamo completamente chiuso la sede della National Oil Corporation a Ras Lanuf, impedendo ai dipendenti di lavorare all'interno dell'amministrazione”, ha detto Al Khidr. “Abbiamo fermato anche le esportazioni petrolifere presso la Harouge Oil Company a Ras Lanuf, consentendo di svolgere i lavori di manutenzione per evitare danni alle infrastrutture”, ha aggiunto il giovane membro delle Guardie petrolifere. “Il motivo del nostro sit-in e della sospensione delle esportazioni di petrolio è Mustafa Sanallah e Refaat Al Abbar”, ha spiegato l’organizzatore della protesta, in riferimento rispettivamente al presidente della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera statale libica) e al sottosegretario del ministero del Petrolio del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia. (Lit)