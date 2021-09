Business News: Egitto, ministro Esteri annuncia formazione Comitato economico con Burundi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha annunciato la formazione di un Comitato per gli affari economici tra Egitto e Burundi che includerà aziende del settore privato, investitori ed imprenditori di entrambi i Paesi. Secondo quanto riferito da Shoukry in una conferenza stampa congiunta al Cairo con l’omologo del Burundi, Albert Shinjiro, stanno portando avanti diverse iniziative di cooperazione comuni, non solo in campo economico, ma anche nei settori della sicurezza. (Cae)