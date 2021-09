Business News: Libano, lanciato il piano per le tessere annonarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteso piano di tessere annonarie del Libano è stato presentato dal ministro ad interim dell'Economia, Raoul Nehme, e dal ministro ad interim degli Affari sociali, Ramzi Msharrafiyeh. "La tessera è lontana dalla selettività, non è una tessera elettorale e ci sarà un sistema per ricevere i reclami", ha detto Msharrafiyeh in una conferenza stampa congiunta. I pagamenti ai beneficiari saranno effettuati in dollari statunitensi o nel suo equivalente in lira libanese, secondo il tasso del mercato nero, ha aggiunto il ministro. Da parte sua, Nehme ha affermato che il sistema è strutturato per erogare i sussidi al segmento più bisognoso della società. Ogni cittadino che ha i requisiti per ottenere il sussidio riceverà 25 dollari al mese. Inoltre, ogni famiglia può beneficiare al massimo di un totale di 125 dollari al mese. Le domande per beneficiare della carta possono essere presentate su un sito web dedicato, o attraverso i centri del ministero o le Ong con sede in Libano. Dopo l'approvazione della richiesta, saranno effettuati dei controlli per verificare i dati dei richiedenti. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 31 ottobre. Da ormai due anni il Paese dei cedri vive una crisi economica senza precedenti che ha ridotto notevolmente il potere d'acquisto dei cittadini. (Res)