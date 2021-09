Business News: Tunisia, a luglio disoccupazione al 12 per cento con fine misure di sostegno pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Turchia è cresciuto nel mese di luglio al 12 per cento, rispetto al 10,6 per cento del mese precedente, con la scadenza delle misure di sostegno al lavoro introdotte dalle autorità per la pandemia di Covid-19. E’ quanto emerge da dati pubblicati dal quotidiano turco filogovernativo “Daily Sabah”, che sottolinea come all’inizio di luglio siano scaduti il blocco dei licenziamenti e lo schema governativo di sostegno al salario adottati nei primi mesi del 2020. Entrambe le misure erano state introdotte per sostenere imprese e dipendenti durante la pandemia, tenendo sotto controllo il tasso di disoccupazione, che nel luglio dell’anno scorso ha raggiunto il picco del 14,4 per cento. Nel mese di riferimento, inoltre, il tasso di partecipazione alla forza lavoro è aumentato di 0,9 punti percentuali, al 51,2 per cento, rispetto al mese precedente. Complessivamente, il numero di disoccupati maggiori di 15 anni è cresciuto di 506 mila unità su base mensile, a 3,9 milioni. Nello stesso periodo, l’occupazione è cresciuta di 0,2 punti percentuali al 45,1 per cento, raggiungendo quota 28,7 milioni di persone. La forza lavoro era costituita il mese scorso da 32,6 milioni di persone, in aumento di 631 mila unità da giugno. (Tua)