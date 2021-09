Business news: "rammarico" di Taipei per decisione Fitch di usare denominazione "Taiwan, Cina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha espresso "profondo rammarico" per la decisione dell'agenzia statunitense Fitch Ratings di definire l'isola come "regione della Cina" nonostante Taipei avesse chiesto a Fitch di tornare alla sua precedente convenzione di usare solo il nome "Taiwan". Lo riferisce il ministero delle Finanze taiwanese, secondo cui l'agenzia di rating ha inserito in un suo comunicato l'espressione "Taiwan, Cina" per tre volte, anche nel titolo, benché la nota si riferisse unicamente al miglioramento delle prospettive economiche di Taiwan. "Taipei continuerà a parlare con l'azienda per convincerla a riconoscere questo problema", ha fatto sapere un portavoce del ministero. Un portavoce di Fitch Ratings ha spiegato: "La modifica della nostra convenzione sulla denominazione di Taiwan è stata una decisione operativa". La Cina, che rivendica Taiwan governata democraticamente come proprio territorio, ha fatto pressioni sulle compagnie straniere affinché si riferiscano all'isola come territorio cinese, usando la terminologia "Taiwan, Cina", per evitare di perdere l'accesso al mercato di Pechino. (Cip)