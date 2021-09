Business News: Libia, manifestanti impediscono carico di una petroliera nel porto di Sidra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di manifestanti ha impedito il carico di una petroliera nel porto di Sidra, nell’est della Libia. Secondo quanto si apprende, i dimostranti hanno occupato la sala di controllo dello scalo marittimo, impedendo le operazioni di carico. Martedì 7 settembre, Hossam Al Khidr, uno dei principali responsabili dei sit-in nella strategica zona della Mezzaluna petrolifera, aveva dichiarato ad “Agenzia Nova” lo stop delle esportazioni di petrolio dai porti da Sidra e Ras Lanuf finché le loro richieste non verranno esaudite. “Il porto di Sidra è attualmente chiuso e le esportazioni sono sospese. Abbiamo completamente chiuso la sede della National Oil Corporation a Ras Lanuf, impedendo ai dipendenti di lavorare all'interno dell'amministrazione”, aveva detto Al Khidr. “Abbiamo fermato anche le esportazioni petrolifere presso la Harouge Oil Company a Ras Lanuf, consentendo di svolgere i lavori di manutenzione per evitare danni alle infrastrutture”, aveva aggiunto il giovane membro delle Guardie petrolifere. “Il motivo del nostro sit-in e della sospensione delle esportazioni di petrolio è Mustafa Sanallah e Refaat Al Abbar”, aveva spiegato l’organizzatore della protesta, in riferimento rispettivamente al presidente della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera statale libica) e al sottosegretario del ministero del Petrolio del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia. (Lit)