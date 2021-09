© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco del centrosinistra a Roma Roberto Gualtieri interviene al volantinaggio al parco delle Valli e al Mercatino delle Valli - Via Conca D'oro 143. (ore 10)- Il candidato sindaco del centrosinistra a Roma Roberto Gualtieri interviene al volantinaggio a Villa Ada - via Salaria, ingresso fronte Via Nera. (ore 12.00)- Il candidato sindaco del centrosinistra a Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione del Comitato di Andrea Casu di Casalotti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati - Piazza Ormea 29. (ore 18) (segue) (Rer)