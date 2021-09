Amministrative: Zingaretti, molto ottimista, il centrodestra non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto ottimista per le amministrative perché abbiamo ottimi candidati in tutto il Paese. Sono elezioni che confermeranno quello che dico da tempo, ovvero che il centrodestra non esiste". A dirlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un'intervista a Radio Immagina, a margine della Festa nazionale dell'Unità in corso a Bologna. "E' diviso su Draghi, c'è il no di Fratelli d'Italia, il 'ni' della Lega e il sì di Forza Italia - aggiunge Zingaretti -. Di fatto la proposta politica del centrodestra sul futuro dell'Italia è totalmente inesistente. Sono ottimista perché grazie al protagonismo dei territori - prosegue il governatore - il nostro elettorato si è ritrovato a mettere in campo la proposta per il futuro più convincente. Ora vinciamo le amministrative e poi basta scherzare, costruiamo una proposta politica e una visione per l'Italia, perché possiamo vincere", conclude Zingaretti. (Rer)