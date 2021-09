Business news: stretta sul web, governo Cina convoca le società di videogame di Tencent e NetEase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le società di videogiochi dei colossi cinesi Tencent e NetEase sono state convocate da funzionari di Pechino, secondo quanto riportato dal media statale "Xinhua". Alle società di gioco è stato chiesto di resistere alla "concorrenza illecita" e di concentrarsi invece sulla "promozione dell'innovazione". Il governo ha invitato le società di gioco ad attuare misure che limiti il tempo di gioco dei minori per contrastare la dipendenza delle piattaforme online. Il 30 agosto l'Amministrazione nazionale della stampa e delle pubblicazioni (Nppa), l'ente di vigilanza sull'editoria, ha pubblicato un avviso rivolto alle società web, autorizzandole a fornire i servizi di gaming ai minori per non più di un'ora al giorno e solo nel fine settimana – dalle 20 alle 21 il venerdì, il sabato e la domenica – o nei festivi. Gli operatori, si legge nell'avviso, devono applicare le norme che impongono la registrazione e l'accesso degli utenti con nomi reali e non possono fornire servizi di gioco, in qualsiasi forma, a utenti non registrati; devono, inoltre, rafforzare i controlli. Le restrizioni si applicano a qualsiasi dispositivo, compresi gli smartphone. Le precedenti regole, introdotte nel 2019, prevedevano limiti di 90 minuti al giorno e di tre ore nei giorni festivi. Le nuove restrizioni, ha spiegato l'Amministrazione, intendono contrastare la diffusione della dipendenza da videogiochi nella popolazione più giovane. (Cip)