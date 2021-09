Business News: Egitto, Al Sisi, saranno importati solo prodotti conformi a standard europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto non sarà consentito agli importatori di introdurre nel Paese merci non conformi agli standard europei. Lo ha dichiarato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in visita presso Alessandria per assistere ai lavori per lo sviluppo del porto. “L’Egitto è indipendente per quanto riguarda il finanziamento dei nuovi progetti”, ha dichiarato al Sisi, affermando che il Paese sta sviluppando i porti del Mar Rosso e del Mar Mediterraneo per attrarre investitori. “Per evitare il diffondersi della corruzione nella progettazione, le trattative devono essere automatizzate e digitali e non prevedere intervento umano”, ha proseguito il presidente, evidenziando come l’aumento della popolazione negli ultimi anni abbia determinato il fallimento delle politiche assunte 15 anni fa per frenare l’incremento del debito pubblico. (Cae)