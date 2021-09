Business News: Libano, fonti stampa, Banca centrale interrompe sussidi per importazione carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi stanziati dalla Banca centrale del Libano (Bdl) dedicati ai sussidi per l’importazione del carburante sono terminati e i sussidi interrotti. Lo riferisce una fonte dell’emittente libanese “Ennahar”, secondo la quale la Bdl avrebbe smesso di concedere permessi per l’importazione sovvenzionata di carburante. "La Banca centrale sta aspettando il momento opportuno per annunciare ufficialmente l’interruzione dei sussidi", ha aggiunto la fonte. Il Paese dei cedri sta affrontando una crisi economica, sociale e politica senza precedenti, con i prezzi del carburante aumentati fino al 70 per cento nel mese di agosto dopo un taglio dei sussidi da parte della Bdl. Una grave crisi energetica, alimentata dall’assenza di carburante necessario per i generatori, rischia di far chiudere negozi e ospedali e ha provocato episodi di violenza tra gli automobilisti in cerca di benzina presso le stazioni di servizio. (Lib)